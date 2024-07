LIVE Berrettini-De Alboran 3-4 ATP Kitzbuehel 2024 in DIRETTA | grande equilibrio nel primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 L’italiano rimedia con una prima vincente. 0-15 Doppio fallo, ildella partita dell’azzurro. In questosetha vinto il 79% dei punti con la prima, entrata il 74% delle volte, ed il 60% con la seconda. L’azzurro ha offerto, ed annullato, una sola palla break. 3-4 Gioco Moreno de: altro errore dell’italiano che non trova il campo con la risposta. 40-0 Termina in corridoio la risposta di rovescio dell’azzurro. 30-0vanifica un’ottima risposta spedendo in rete il dritto successivo. 15-0 Il back dell’azzurro muore in rete. 3-3 Gioco: altro punto diretto con il servizio per il romano. 40-15 Prima ad uscire vincente. 30-15 Servizio al centro e dritto lungolinea vincente. 15-15 Brutto errore diche affossa a metà rete un dritto dal centro del campo.