Le citazioni inventate – Oscar Wilde

Leggi tutta la notizia su butac

(Di giovedì 25 luglio 2024) Qualche giorno fa un lettore mi ha segnalato un post di un medico che aveva appena citatocercando di perculare una ex ballerina che qui su BUTAC conosciamo bene. Peccato che il medico in questione abbia bloccato il nostro profilo Twitter eoni addietro, ancora ai tempi della pandemia. Vabbè, ha bloccato BUTAC ma ovviamente siamo in grado di vedere la sua bacheca, e a fare lo screenshot che vi riportiamo qui sotto: A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio. Cit.. Questo scriveva Bassetti per prendere in giro Heather Parisi. Peccato che quella citazione non sia di, e che sarebbero bastati pochi secondi per scoprirlo.