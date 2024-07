L’Argentina presenta denuncia dopo la controversa partita inaugurale delle Olimpiadi di calcio

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 25 luglio 2024) 2024-07-25 12:08:16 Il web non parla d’altro:hato un reclamo alla FIFA per la controversia sulladidi mercoledì contro il Marocco. I vincitori della Coppa America hanno perso 2-1 contro il Marocco in unarovinata dai disordini tra i tifosi, con un pareggio tardivo annullato dal VARdue ore di sospensione del gioco. Durante i festeggiamenti per quello che pensavano fosse il pareggio di Cristian Medina al 16° minuto di recupero, i tifosi si sono riversati in campo e i giocatori sono stati presi di mira lanciando esplosivi sul campo. Gli ultimi tre minuti dellasi sono giocati più di quattro orel’orario di inizio originale, in uno stadio vuoto di Saint-Étienne. La Federargentina (AFA) ha chiesto alla FIFA di adottare “le misure regolamentari necessarie per un evento di tale gravità”.