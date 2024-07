L’annuncio Gargiulo saluta contratto risolto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) A distanza di due anni dal suo arrivo, quando indossò la maglia gialloblù dopo aver conquistato la promozione in Serie A col Lecce, Marioil Modena. Storia di un matrimonio che ben poco ha funzionato, quella tra il centrocampista ed i gialli. Ieri il club ha annunciato di aver raggiunto con il classe ’96 napoletano l’accordo per la risoluzione, anticipata e consensuale, delche sarebbe scaduto il 30 guigno del prossimo anno. In due stagioni, per lui, solo 17 presenze un gol segnato. Nell’annata 2022-23 ha raccolto 12 presenze nel girone d’andata per poi disputare il girone di ritorno in prestito al Pisa. Meno fortunata l’ultima stagione, che era iniziata con il gol in Coppa Italia al Genoa e tre presenze nelle prime quattro giornate di campionato: un problema al piede lo ha messo fuori causa dalla sesta giornata e da lì non è più rientrato in campo.