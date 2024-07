La Talpa ecco svelato tutto il cast completo | ex di GF Isola e Amici

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 25 luglio 2024) In queste ore, su FQ Magazine è statoin anteprimailufficiale della prossima edizione de La, che tornerà in onda dopo svariati anni di pausa su Canale 5. Alla conduzione del reality show ci sarà Diletta Leotta, la quale è riuscita a scalzare da questo incarico Ilary Blasi, che era data per favorita. Pier Silvio Berlusconi si è detto particolarmente entusiasta di questa scelta. Ad ogni modo, per quanto riguarda i concorrenti che si metteranno in gioco in questa nuova avventura, essi sono per lo più personaggi provenienti da altri reality o talent show. I principali ripescaggi ci sono stati dal Grande Fratello, l'dei Famosi e anchedi Maria De Filippi.ilde La: molti ripescaggi dal GF,dei Famosi eIldella prossima edizione de Laè stato deciso.