La Rai nel caos per colpa di Sanremo televoto in tilt | persi milioni di voti Poteva cambiare la classifica

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 25 luglio 2024) La Rai è al centro di una tempesta mediatica e istituzionale a distanza di mesi dopo la conclusione del Festival di2024. Due gravi problemi emersi durante l’evento hanno messo l’emittente sotto la lente di ingrandimento dell’Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni): una multa per pubblicità occulta e uninche ha visto la perdita didi. L’episodio solleva interrogativi non solo sulla trasparenza del concorso musicale più seguito in Italia, ma anche sulla gestione tecnica e commerciale dell’evento. La Rai nei guai perdi: 200mila euro di multa La presenza di John Travolta al Festival diha suscitato grande entusiasmo tra il pubblico, ma ha anche causato un problema imprevisto per la Rai. Durante la sua ospitata, l’attore ha indossato un paio di scarpe di cui è testimonial, generando accuse di pubblicità occulta.