Kamala Harris contro Donald Trump chi finanzia i candidati alla Casa Bianca

(Di giovedì 25 luglio 2024) In poche ore dal ritiro di Joe Biden dcorsa, la sua erede designata, la vicepresidente, ha raccolto quasi 50 milioni di dollari in donazioni. Nei due giorni successivi questa cifra ha raggiunto i 250 milioni di dollari pareggiando quanto raccolto da Joe Biden nei mesi precedenti. Soldi che vengono sia dai grandi donatori del Partito Democratico sia da persone comuni e che hanno permessonuova candidata di superare la cifra raccolta da. Non tutti questi soldi vengono però donati direttamente ai. La legge statunitense rende complesso donare grandi cifre ai partiti, per questa ragione esistono i comitati di azione politica, o Pac.