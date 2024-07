Incidente a Carpenedolo tra un’auto e un camion | grave una donna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024)(Brescia), 25 luglio 2024 –, oggi verso le 14.30, tra un'automobile e un mezzo pesante sulla strada statale 343, a, nel Bresciano:una. La 64enne, che era alla guida della vettura, ha subito traumi alla testa, al volto, all’addome, al bacino, a un braccio e a una gamba. Illeso invece l’autista delche non ha necessitato del trasporto in ospedale. Oltre all’elicottero decollato da Verona, sul posto sono intervenute ambulanza e automedica. Per chiarire la dinamica e le cause del sinistro era presente la Polizia stradale. È stata temporaneamente chiusa al traffico la SS 343 "Asolana", al km 70,500, in entrambe le direzioni, in località