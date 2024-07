Il Lions Club Cesena compie 65 anni Di Fonzo è il nuovo presidente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sabato 6 luglio nella splendida cornice del Ristorante Cerina Sul Mare di Milano Marittima, si è svolta la serata di chiusura dell’anno sociale 2023/2024 deldicon il passaggio di consegne dalin carica Luca Dal Monte, consulente finanziario, alper l’annata 2024/2025 Massimo Di, ingegnere civile. Alla presenza di numerosi soci e ospiti, la serata è stata l’occasione per celebrare i 65di attività dalla fondazione delavvenuta il 28 giugno 1959, e per consegnare a nome delInternational i riconoscimenti ’’sexcellence award’ per gli obbiettivi raggiunti durante il suo anno di presidenza a Marco Dalla Rosa, e ’Charter Monarch Chevron’ per i suoi 10di appartenenza alal socio Davide Brunelli.