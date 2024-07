Gli Anelli del Potere S2 | un video annuncia il trailer

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 25 luglio 2024) Primedomani rilascerà ildella seconda stagione di Glidel, la serie prequel di Il Signore degli. L’annuncio è arrivato via social attraverso il rilascio di unpromozionale in cui vengono presentati tutti i protagonisti della serie ispirata ai romanzi di J.R.R. Tolkien. Ilarriva in rete ad un mese esatto dalla messa in onda del primo episodio. Glidel, le cover di Empire Magazine La serie Glidelè guidata dagli showrunner ed executive producer J.D. Payne e Patrick McKay, insieme con il regista J.A.