Gambe gonfie col caldo i rimedi fai da te per drenarle

(Di giovedì 25 luglio 2024) Per i più è inevitabile avvertire quella fastidiosa sensazione di pesantezza allequando le temperature e l’umidità nell’atmosfera schizzano in alto. Questo fenomeno è dovuto alla circolazione rallentata e al conseguente ristagno dei liquidi.Il problema delleè accentuato dalche rende più difficile la risalita del sangue verso l'alto, causando così un aumento del volume delle cellule adipose. Queste ultime, dunque, finiscono per comprimere i tessuti circostanti, inclusi i capillari, compromettendo ulteriormente la circolazione. Tutti questi fattori causano infiammazione, pesantezza e gonfiore. Se si aggiungono fattori genetici e scompensi ormonali, si comprende meglio perché tale condizione colpisce prevalentemente le donne.