Emergenza cavallette La Regione in campo | rimborsi del 50% per la disinfestazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) E’ ormai diventato uno sgraditissimo appuntamento fisso. Ogni anno nel cuore dell’estate una fascia del territorio cesenate, con particolare riferimento a quella collinare sia nella vallata del Savio che del Rubicone, deve fare i conti con invasioni di. Episodi che paiono destinati a restare una costante anche per il prossimo futuro, favoriti da un mix di fattori imputabili sia al cambiamento climatico che al comportamento umano. Tra le cause, citate in queste ore anche dallaEmilia Romagna, ci sarebbero infatti il progressivo abbandono dei terreni, la semplificazione delle rotazioni colturali e il sensibile aumento dei terreni messi a riposo o scarsamente lavorati che creano ambienti ideali per la riproduzione delle