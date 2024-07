Come e quale sarà il Napoli di Conte? Parla Luca Marchetti

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 25 luglio 2024) Nel corso di ‘ForzaSempre’ in onda su Radio Marte è intervenuto, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato. Di seguito le sue parole. “Sull’affare Lukaku siamo in una fase di stand-by, si cerca di tirare sul prezzoin ogni trattativa. Il Chelsea chiede 35 milioni, mentre ilvuole spendere meno. Vale anche per Osimhen al Paris Saint-Germain”.-PSG, il club parigino sta cercandi capire “Oggi il prezzo del nigeriano è alto e il PSG sta cercando di capireabbassarlo, mentre ilvuole tenerlo su: la clausola è un’indicazione e De Laurentiis non vorrebbe allontanarsi troppo da questo parametro. Finché non si sblocca l’affare con i francesi, non si può chiudere per Lukaku. Si stanno definendo, intanto, gli accordi del contratto personale:un triennale da 6 milioni più 3 di bonus”.