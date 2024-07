Alberto Angela spostato | quando torna in TV Noos cancellato da Temptation Island

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 25 luglio 2024) La Rai ha sospesodiper via degli ascolti non esaltanti ma soprattutto per evitare in confronto impietoso con la finale di, attesa per stasera: eccotonerà in TV il programma di divulgazione. Altri tempi quelli in cui, in una stagione più fredda,su Rai 1 riusciva a battere la concorrenza meno culturale di Maria De Filippi su Canale 5. Ora invece, complici i bollori estivi, la situazione si è decisamente ribaltata e la RAI, per la prima volta, ha sospeso, il programma di divulgazione scientifica più recente del noto paleontologo. Il motivo, come riportato per primo da Davidemaggio.it, sarebbero gli ascolti bassi.è solo rimandato:tornerà in TV La Rai ha cercato di contrastare la corazzata di Canale 5, il giovedì sera, con la nuova stagione del