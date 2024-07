Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2024)24 LUGLIOORE 18.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA A1 FIRENZEPER LE CODE TRA ORTE E ORVIETO IN DIREZIONE DI FIRENZE A CAUSA DI UN INCIDENTE AL KM 476 IN CUI SONO RIMASTE COINVOLTE UN CAMION E 5 VETTIURE. SI CONSIGLIA DI USCIRE A ORTE E PERCORRERE LAORDINARIA CON RIENTRO IN AUTOSTRADA AD ORVIETO PRESTARE ATTENZIONE AD UN ALTRO INCIDENTE, QUESTO VERSO, TRA MAGLIANO E PONZANO AL KM 514 CI SPOSTIAMO ASUL GRA RESTANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA, DA NOMENTE E LA RUSTICA E TRA APPIA E ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITEFIUMICINO E APPIA.