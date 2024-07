Via Sanzio investiti due pedoni Traffico in tilt e rallentamenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Investimento di duequesta mattina poco dopo le 11, al civico 403 di via Raffaello, di fronte alla Prima Ferramenta. Le cause del sinistro sono ancora in corso da parte degli agenti della polizia locale intervenuti sul posto per i rilievi. Sul posto si sono precipitate due ambulanze che hanno provveduto a trasportare entrambi i, feriti lievi, all’ospedale di Senigallia per accertamenti. L’investimento ha causato alcunialche, in attesa dei rilievi, è stato regolato dagli agenti per evitare ingorghi ein un tratto di strada che è molto frequentato. Gli agenti provvederanno ad ascoltare anche alcuni testimoni per ricostruire l’esatta dinamica.