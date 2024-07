Vasto incendio a Vieste evacuati circa 1 000 turisti

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 24 luglio 2024) AGI - Il 24 luglio è una data segnata in rosso sul tacco di Puglia, sul promontorio del Gargano: esattamente 17 anni dopo l'che distrusse migliaia di ettari di vegetazione tra Peschici e, provocando tre vittime (Carmela e Romano Fasanella, rispettivamente di 81 e 71 anni, e il 60enne Domenico De Nittis) e danni a migliaia di, oggi la storia si è ripetuta, fortunatamente senza danni alle persone, che sono state portate in salvo in tempo. L'è divampato all'alba di oggi nel bosco adiacente a Baia San Felice ae, secondo le autorità, non ci sono dubbi: «La natura dell'è assolutamente dolosa, erano già diversi giorni che provavano a dare fuoco al bosco – spiega il sindaco di, Giuseppe Nobiletti, in un video diffuso sui social. – Questa mattina ci sono riusciti perché le condizioni del vento lo hanno permesso».