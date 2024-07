Ultime Notizie Roma del 24-07-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Sergio Mattarella definisce Vertigo è rivolto contro la Repubblica ogni atto contro la libera informazione ogni sua riduzione a fake news alla cerimonia di consegna del ventaglio da parte dell’associazione stampa parlamentare dopo la fine di Torino contro il giornalista del quotidiano La Stampa il Presidente della Repubblica e chiarisce alla libertà di opinione si affianca alla libertà di informazione cioè di critica di illustrazione di fatti di realtà sia anche diritto essere informati in maniera corretta informazione Cioè anche come anticorpo contro le adulterazioni della realtà sono 6 le raccomandazioni che l’Italia ha avuto dalla Commissione Europea sul rispetto dello stato di diritto alla libertà di stampa nel report presentato raccomandadi impegnarti nella digitalizzazione per ...