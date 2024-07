Ultime Notizie Roma del 24-07-2024 ore 09 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio camera verso la nomination ora mi sondaggi Supertramp già raccolti 100 milioni di dollari in donazioni un record grida al frode e la sfida 1 duello televisivo weiden prossima Notte parla prima discorso dopo il passo indietro nei Damiano attesa al congresso americano oggi l’incontro con biden il primo ministro in cerca di un sostegno bipartisan manifestazione di ebrei Pro Gaza al congresso americano l’esercito statunitense distrugge i lanciamissili Uti in Yemen trova Scampia 2 morti 13 feriti 7 sono bambini in madre la chiama il sindaco solidarietà bici in gravissime condizioni due bimbe due donne il crollo verificato se il terzo piano venuto per una turbolenta lite tra famiglie occupati per protesta locali dell’università di 800 sfollati torneranno a casa entro stasera in 300 e voltiamo ...