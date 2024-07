Temptation Island a settembre ecco tutte le indiscrezioni sulle possibili nuove coppie

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Le voci suiprotagonisti edella prossima edizione disono già in fermento. Si ipotizza che alcunepotrebbero provenire dal famoso show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Attualmente i casting sono ancora in corso, quindi non ci sono ancora conferme ufficiali. Lorenzo Pugnaloni, noto per le sue, ha suggerito che potremmo vedere alcunedel trono over partecipare all’isola dei sentimenti. Inoltre, Pugnaloni ha accennato alla possibile presenza di partecipanti del trono classico tra i tentatori, ma i nomi definitivi saranno rivelati nelle prossime settimane. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha condiviso su Instagram un messaggio ricevuto da una fan, che afferma di conoscere una coppia selezionata per la nuova stagione.