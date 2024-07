Oroscopo Agosto | Pesci

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

Life&People.it 2o febbraio – 20 marzo Il Focus e? sui ritmi: delle giornate, del lavoro per chi deve, ma anche dello stile vacanziero; e? il vostro tempo interiore il protagonista del mese, col Sole e poi Mercurio nel sesto campo. Raf cantava "Il battito animale": se quello c'e?, nulla manca. Voi siete il vostro strumento e se e? ben accordato, produce il ritmo vitale, essenziale; a ognuno la sua terapia. Fino a meta? mese incontri, scontri per i nati a febbraio: Mercurio e Venere opposti esigono presenza nei rapporti personali e professionali, anche in termini di consapevolezza e chiarezza; aprite il cuore. La seconda decade aggiunge Giove quadrato e Saturno nel segno: troppa carne al fuoco, time out. Terza decade libidinosa con Urano smagliante e Nettuno sul capo: non fate troppi danni!