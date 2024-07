Netanyahu al Congresso americano | Usa e Israele devono stare assieme

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il conflitto trae Hamas ha raggiunto il giorno 292, e in questo contesto il premier israeliano Benjaminha tenuto un atteso discorso al. Durante l’intervento, a cui era assente la vicepresidente Kamala Harris,ha dichiarato: “Quello che sta accadendo non è uno scontro di civiltà, ma tra barbarie e civilizzazione, tra coloro che glorificano la morte e coloro che glorificano la vita. Per far trionfare le forze della civiltà, Usa einsieme”. Queste parole hanno ricevuto numerosi applausi dai membri del. Mentreparlava, migliaia di manifestanti pro-Palestina si radunavano fuori dal Campidoglio. Le proteste sono state contenute dalla polizia, che ha utilizzato spray al peperoncino per disperdere la folla.