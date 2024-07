Nessuna conciliazione ecco cosa chiediamo | Morgan trema la richiesta dell' avvocato di Angelica Schiatti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La battaglia legale tratorna al centro'attenzione, con l'accusa di stalking nei confronti'ex compagna che porta, alias Marco Castoldi, davanti al giudice. L'Maria Nirta, che rappresenta, attuale compagna di Calcutta, è stata chiara: "Il 13 settembre non ci saràpossibilità di". L'avvocata Nirta ha dichiarato: "Ci aspettiamo una misura cautelare di divieto di avvicinamento e di non menzione pubblica e sui social. Si tratta di una misura ragionevole, volta a preservare la serenitàa mia assistita ea sua famiglia. Non abbiamo intenzione di impedire a Castoldi di lavorare; queste sono decisioni prese da chi aveva accordi con lui e non possono essere imputate alla signora", ha fatto sapere.