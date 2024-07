LIVE Bellucci-Mannarino 7-6 1-0 ATP Atlanta 2024 in DIRETTA | inizia il secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 GAME! Buona seconda ad uscire del lombardo che si avvia al meglio anche in apertura delparziale. 40-15 Altra prima vincente per l’azzurro. 30-15 Ace. 15-15 Vincente l’accelerazione lungolinea di dritto del numero 146 del mondo. 0-15 Non passa la palla corta dell’azzurro.SET 22.20 Grande forza mentale quella espressa dain questo primo set. L’azzurro ha avuto i nervi saldi quando è tornato a servire dopo l’interruzione per pioggia, portando la sfida al tiebreak.ha vinto l’83% di punti al servizio (29/35). 7-6 SET! Attacca con il dritto l’azzurro,prova a giocare il passante che però cade in corridoio! Il classe 2001 si porta in vantaggio in questo match.