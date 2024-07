Le radici del soul si fondono con l’Appennino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Si parte. Da giovedì a domenica la 36esima edizione del PorrettaFestival animerà la cittadina di Porretta Terme, promuovendo uno spirito di scoperta e offrendo una piattaforma per far brillare voci meno conosciute, ma di immenso talento. L’essenza del festival risiede proprio nel mostrare la musica nella più forma più pura, creando connessioni intime. Come dice il fondatore Graziano Uliani: "La gente viene a Porretta per scoprire". Il festival riunirà una vasta gamma di talenti straordinari, primo fra tutti quello della house band di quest’anno, la Memphis Music Hall of Fame Band. Diretto da Kurt ‘KC’ Clayton, l’ensemble di 12 elementi è stato creato per celebrare gli artisti inseriti nella Hall of Fame e preservare il ricco patrimonio musicale di Memphis, incanalando musicisti del passato tra cui "Il re del rock and roll" Elvis Presley e "La regina del" Aretha Franklin.