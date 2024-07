Inside Out 2 da record cartone campione di incassi di sempre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024)Out 2 e' ilanimatodidella storia. Il lungometraggio della Disney Pixar diretto da Kelsey Mann al suo debutto alla regia ha superato Frozen II generando, in sei settimane dal debutto nelle sale, 601 milioni di dollari ai botteghini nord-americani e 861 milioni di dollari nel resto del mondo per un totale di ben 1,462 miliardi. Frozen II, di maggior successo, quanto ad, del primodella serie uscito nel 2013, aveva portato a casa 1,45 miliardi nel 2019. Quell'anno il remake del Re Leone della Disney aveva guadagnato 1,65 miliardi, ma la pellicola, pur essendo stata generata tecnicamente al computer, era stata categorizzata dagli studio come live action: di conseguenza non era entrata in gara nei ranking dei cartoni animati.