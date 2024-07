Il temporale scatena i disagi Allagamenti e rami spezzati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Una pioggia intensa e qualche raffica di vento forte. E’ bastato un acquazzone durato appena un quarto d’ora lunedì pomeriggio per passare dall’apertura degli ombrelli alla conta dei guai e dei. Nessun danno di proporzioni rilevanti è stato, per fortuna, registrato in città, ma la quantità d’acqua scaricata in pochi minuti su cose e persone ha preoccupato soprattutto chi si trovava in strada alla guida. Il nubifragio che si è abbattuto su Empoli non è passato inosservato, seppur in passato ci siano state situazioni analoghe. Diversi glicomunicati dai cittadini anche via social, così come le segnalazioni arrivate ai vigili del fuoco del Terrafino. La pioggia incessante e il vento hanno ridotto in condizioni precarie un grosso ramo di un albero - non è caduto per miracolo - in piazza Toscanini, lato ferrovia.