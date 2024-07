Il peggiore degli incubi | nave passeggeri bloccata in mezzo all' oceano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) cento persone sono rimaste bloccate al largo della costa orientale del Giappone dopo che unaè andata in avaria. Il traghetto “Seven Islands”, della compagnia di navigazione Tokai Kisen, si stava dirigendo da Tokyo verso l'isola vulcanica Shikinejima, quando ha allertato la Guardia costiera giapponese richiedendo un'operazione di salvataggio. Tutti i 116e i cinque membri dell'equipaggio a bordo sono sani e salvi e non ci sono feriti. La causa del guasto non è ancora stata determinata.