Idea Miller per la Sella Spunta il lungo ex Piacenza

(Di mercoledì 24 luglio 2024) A caccia di profili americani che uniscano efficacia, affidabilità e costi non esorbitanti. Ad oggi in casail gm Nicolai e coach Di Paolantonio sono al lavoro per trovare sul mercato il 2 e il 4 titolari, che completino il quintetto assicurando il contributo offensivo necessario a una stagione che inizierà unicamente con l’obiettivo della salvezza. Non sembrano esserci al momento nomi ’caldi’, ma un profilo accostato al club centese negli ultimi giorni è quello delMalcom, ala da 14 punti e 5 rimbalzi di media nell’ultima stagione all’Assigeco. Una stagione terminata anzitempo, con 28 partite disputate, a causa di una lesione del muscolo del retto femorale riportata in marzo. Oggi il giocatore, 31enne, è recuperato ed è free agent.