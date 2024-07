Era zona pericolosa Ora molto meno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Proprietario delle due pizzerie ‘Corten’, in via Garibaldi 5h e in via Dagnini 19a, Francesco Govi è uno di coloro che ha deciso di aderire all’iniziativa di ConfCommercio Ascom ‘Porte Aperte’, aiutando cittadini e turisti in caso di necessità. Govi, anche lei fa parte della squadra ‘Porte aperte’. "Sono da sempre sostenitore di questa politica, credo che tenere i locali aperti aiutiin chiave di sicurezza, diventano un vero e proprio presidio contro la microcriminalità". In via Garibaldi sono aperti? "Sì: noi tutti i giorni fino a mezzanotte, accanto abbiamo colleghi che lavorano fino alle due di notte, e in più ci sono bar e negozi che invece presidiano lala mattina.