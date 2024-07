E’ giallo sul macabro ritrovamento di ossa umane in una sacrestia

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 24 luglio 2024) E’su alcuneritrovate in una vecchianel vicentino il parroco Don Zago ignora a chi pno appartenere In una piccola comunità di Gallio, nel Vicentino, ildi un teschio e alcunenella vecchiaha scatenato un vero e proprioche tiene con il fiato sospeso gli abitanti del luogo. Don Federico Zago, parroco della località, si trova al centro di questa storia intricata che sembra uscita da un romanzo d’altri tempi. Resti ossei trovati in una sagrestia nel vicentino-Ansa-Notizie.comLa scoperta è avvenuta in circostanze quasi casuali durante il Giovedì Santo dello scorso anno. Da quel momento, la comunità locale si è trovata a fare i conti con un mistero che sembra non voler trovare soluzione.