Dijak | Con Shawn Michaels mi sentivo veramente ascoltato

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’ ex superstar WWE ed NXT, ora conosciuto come Donovan, ha lasciato la compagnia lo scorso 28 Giugno in seguito alla scadenza del contratto dopo che la WWE non ha provato neanche una volta a contattarlo, come da lui stesso dichiarato. dopo la sua prima run ad NXT dove ha regalato soprattutto match favolosi contro Keith Lee, l’atleta nativo della contea di Worcester in Massachusetts è stato chiamato nel main roster ed aggiunto alla stabile Retribution dove ha preso il nome di T-BAR. Il biennio 2020-2022 sotto la gestione Vince McMahon si è rivelato fallimentare eè stato rimandato ad NXT dove ha trovatocome nuovo vice presidente dello sviluppo creativo e dei talenti. Sotto la gestione, L’ex T-BAR si è reinventato inuna gimmick ispirata ai personaggi del film Sin City di Robert Rodriguez.