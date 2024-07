Commerciante non si piega davanti alle minacce di morte e denuncia | arrestato imprenditore vicino alla ‘ndrangheta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Bologna, 24 luglio 2024 - Intestava società a dei prestanome e attraverso operazioni fraudolente e di screening societario continuava a gestire le imprese. A finire in carcere un uomo di 64 anni ritenuto, già oggetto in passato di una misura preventiva patrimoniale per traffico di sostanze stupefacenti. Il blitz della Direzione investigativa antimafia, coordinato dProcura, è scattato all’alba. Il 64enne, originario di Catanzaro, è finito in manette e con lui altri due soggetti sono stati raggiunti da una misura cautelare. A far decollare l’indagine, già partita a fine 2019, il coraggio di unbolognese che, dopo aver ricevuto pesantidi, ha trovato la forza dire il suo aguzzino. L’uomo, infatti, ha continuato per diverso tempo a chiederevittima di cedere la propria società, arrivando a minacciare di ucciderlo.