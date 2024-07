Canoa velocità Olimpiadi Parigi 2024 | i favoriti gara per gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’Olympic Nautical Stadium di Vaires-sur-Marne ospiterà anche le gare olimpiche di. Dieci i titoli da assegnare in quel di, vediamo insieme chi sono idelle gare che si disputeranno in questa calda estate.VELOCITA’, IDI OGNIK1 1000 maschile 1) Fernando Pimenta (Portogallo) 2) Jakob Thordsen (Germania) 3) Ádám Varga (Ungheria) Nell’autunno della carriera, il portoghese sembra aver finalmente preso consapevolezza di sé. Due volte campione mondiale tra 2021 e 2023 nella specialità, è alla ricerca di quell’oro a cinque cerchi che gli manca per impreziosire la carriera. Ma Thordsen sta migliorando sempre più K2 500 maschile 1) Ungheria 2) Portogallo 3) Spagna Unache rischia di essere combattutissima, agli ultimi Mondiali in otto furono tutti in nove decimi.