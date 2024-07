Calciomercato Reggiana contatti con il Genoa | due obiettivi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Laha avviato icon ilper definire un doppio ritorno. Il club prepara la prossima stagione in Serie B con l’obiettivo di disputare almeno una stagione tranquilla e ‘affacciarsi’ nelle zone playoff per la promozione in Serie A. Le prime mosse disono state interessanti ed entro il mese di luglio il club spera di chiudere un doppio ritorno. La trattativa con ilLaha avviato icon ilper un doppio ritorno: Filippo Melegoni e Manolo Portanova. Il primo è un centrocampista del 1999, molto duttile tecnicamente e in grado di giocare in diversi ruolo della mediana.