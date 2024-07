Basket al via i progetti 2024-25 di School Basket Pisa per il movimento giovanile pisano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024), 24 luglio– Le societàne dellasono pronte per la stagione agonistica- 2025: GMV, IES, Dream e PFPI si preparano infatti ad affrontare nuove sfide e consolidano la loro sinergia, con una collaborazione di quattro anni, che ha evidenziato la bontà di un progetto nato per promuovere ildelno. MINI– Nel settore del mini(maschile e femminile), IES e GMV hanno un progetto comune per gli scoiattoli nella palestra di via Possenti, per le annate 2016-2017-2018, mentre, per i pari età, IES ha un gruppo al palasport e Dream in Via Belli. Dream ha il gruppo aquilotti 2014-2015 presso la propria palestra in via Belli e IES ha una squadra di pari età, tra palasport e via Possenti.