Atp Umago 2024 | Fognini mai in partita Tseng passeggia 6-1 6-0 e avanza ai quarti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Termina agli ottavi di finale l’avventura di Fabionel torneo ATP 250 di. Il tennista ligure disputa uno dei match più brutti della sua carriera, perdendo con l’eloquente punteggio di 6-1 6-0 in soli 55 minuti contro Chun-Hsinsurclassato per voglia e intensità dal suo avversario, che è stato molto preciso concedendo poco, ma allo stesso tempo ha beneficiato della miriade di errori commessi dal tennista italiano.attende ora aidi finale il vincente del match tra Luciano Darderi e Jakub Mensik. TABELLONE MONTEPREMI LA CRONACA DEL MATCH – Dopo aver tenuto il secondo game dell’incontro a zero, il ligure non è mai riuscito a salvare un turno di battuta, cedendo sempre al taiwanese.ne approfitta e si procura palle break in serie, convertendole quasi sempre.