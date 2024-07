Wiz boccia l' offerta da 23 mld di Google Rappaport | Cresceremo ancora

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 23 luglio 2024) Wiz dice no ai 23 miliardi di dollari offerti da Alphabet ossia la società madre di. In pratica Wiz, società di cybersicurezza israeliana fondata da tre ex-militari, ritiene che, nel tempo, il suo valore sarà molto maggiore di quanto offerto dalla società di Mountain View. L'ad di Wiz, Assaf, ha spiegato che l'azienda si concentrerà ora sulla quotazione in Borsa, come aveva pianificato in precedenza, puntando a raggiungere ricavi annuali pari a un 1 miliardo di dollari ossia il doppio rispetto agli attuali 500 milioni. E, viste le premesse, si può già star sicuri che il collocamento delle azioni prossimo venturo sarà un successo. Segui su affaritaliani.it