Volto nuovo per la difesa della Pianese | preso Francesco Chesti

(Di martedì 23 luglio 2024) PIANCASTAGNAIO – C’è unin casa. È quello del difensore centraleche indosserà nel prossimo campionato la magliain serie C. Il calciatore, classe 2004, nato a Tivoli, vivrà quindi la sua prima esperienza “tra i grandi” dopo avere fino a ora messo insieme un curriculum certamente importante a livello di formazioni giovanili. Scuola Roma, lo scorso anno ha militato nella Primavera giallorossa. Negli anni ha collezionato alcuni trofei: campione Under 17, poi con la PrimaveraRoma ha vinto anche Coppa Italia e Supercoppa di categoria.è stato pure nel giroNazionale Under 19. Ora per lui ci sarà il “grande salto” con l’avventura tra i professionisti. Il difensore centrale è già a Piancastagnaio dove sta effettuando gli allenamenti con i suoi nuovi compagni di squadra