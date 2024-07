Urbanistica sotto inchiesta Dallo sconto di 618 698 euro al doppio vantaggio tributario

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) La qualificazione "indebitamente attribuita" come ristrutturazione edilizia avrebbe consentito allo sviluppatore del progetto delle Residenze Lac, ai bordi del Parco delle Cave, una "consistente riduzione del contributo di costruzione dovuto", con uno ““ di 618.698. La quota più consistente, come emerge dalla relazione dei consulenti della Procura di Milano (i professori Chiara Mazzoleni e Alberto Roccella), è data dalla "riduzione per oneri di urbanizzazione" primaria e secondaria, pari a 509.699. Poi c’è "l’indebito beneficio di due vantaggi tributari ai danni dell’erario", perché "l’Iva per il costruttore è agevolata al 10% invece dell’aliquota ordinaria" e inoltre è prevista dal testo unico delle imposte sui redditi una "detrazione d’imposta per ciascuna unità immobiliare, a favore di coloro che l’acquistano entro 18 mesi dalla fine dei lavori".