Traffico Roma del 23-07-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2024) Luceverdedi nuovo Bentrovati forti disagi alla circolazione per la chiusura della tangenziale est nelle due direzioni verso San Giovanni divieto di transito tra Batteria Nomentana e Largo Settimio Passamonti mentre in direzione dello stadio la chiusura e tra viale Castrense Largo Passamonti in questo caso con possibilità di percorrere la laterale ripercussioni alin tutta l’area circostante e sul tratto Urbano della A24 resta chiuso l’ingresso in tangenziale per la sola direzione Prenestina San Giovanni con cuore a partire da Tor Cervara e rallentamenti e code lungo il Grande Raccordo Anulare in interna tra Cassia bis Tiburtina e dalla Casilina la Pontina in carreggiata esterna tra Cassia bis e via di Casal Lumbroso e poi code tra b&bFiumicino e Casilina la polizia locale segnala un incidente con code su via Nomentana nei pressi di via Jacopo Sannazzaro lunghe ...