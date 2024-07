The Boys 4 è finito lasciandoci una playlist davvero esplosiva

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 23 luglio 2024) The4, penultima stagione di uno dei titoli più cult di Prime Video, pur conservando i toni cruenti che hanno caratterizzato le precedenti, si concentra in particolar modo sulla satira politica, con riferimenti al “MAGA” (Make America Great Again) dell’era Trump, anche in maniera piuttosto smaccata. L'approccio è a 360°, il che significa che anche la musica gioca su questo doppio terreno e sottolinea, in maniera sarcastica o ironica, alcuni dei momenti chiave nei nuovi episodi. Ecco quindi che l’entrata in scena del candidato alla presidenza viene accompagnata dall’urlo dei Sex Pistols “God save the queen, the fascist regime!”. Su Burning Down the House dei Talking Heads invece scorrono alcune istantanee da Truthcon, una convention per cospirazionisti repubblicani, mentre un cartellone all’ingresso recita “Non esistono complotti - o coincidenze”.