Tanta spesa poca resa | l’analisi di Giovannini e de Bortoli sul CorSera

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 23 luglio 2024) Si riporta di seguito il resoconto dell’agenzia di stampa Gea dell’intervento pubblicato il 22 luglio dal Corriere della Sera a firma di Enrico Giovannini e Ferruccio dedal titolo “. Conti pubblici e nuove regole”. “Siamo ormai alla vigilia di una significativa rivoluzione nel modo di gestire la nostra finanza pubblica. Speriamo non ci colga di sorp. Al contrario, confidiamo che sia l’occasione per migliorare il processo di formazione del bilancio pubblico e, soprattutto, rafforzare gli strumenti di valutazione, ex-ante ed ex-post, delle scelte politiche. Sono elementi cruciali di una democrazia rappresentativa degna di questo nome. Con il nuovo patto europeo di stabilità dovremo abituarci ad altri acronimi, con i sottostanti impegni, soprattutto dopo l’apertura di una procedura per eccesso di deficit (siamo in buona compagnia, c’è anche la Francia).