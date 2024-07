Ronn Moss ospite al Desio Summer Music Festival 2024

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 23 luglio 2024)canta in italiano – Foto di Luca MicheliIl celebre attore, volto noto di Beautiful ha eseguito brani personali e alcune cover come “Perfect” di Ed Sheeran Il, la kermesse artistica dei mercoledì sera più seguita della Brianza, ha raggiunto un nuovo eccezionale traguardo, trasformando Piazza Conciliazione in un epicentro di divertimento e cultura. L’evento, di settimana in settimana, ha visto la partecipazione di un pubblico in crescita esponenziale, passando da 5.000 a ben 10.000 presenze ed è stata una tra le feste più riuscite del territorio. La serata conclusiva di mercoledì 17 Luglio è stata resa ancor più eccezionale grazie alla straordinaria presenza della star hollywoodiana