Riassunto | Nscale rileva Kontena per potenziare le funzionalità dell’infrastruttura IA e HPC

(Di martedì 23 luglio 2024) LONDRA–(BUSINESS WIRE)–, un’azienda che sviluppa l’omonima piattaforma cloud IA completamente integrata verticalmente, oggi ha annunciato l’acquisizione di, un leader nello sviluppo di soluzioni per data center IA e modulari ad alta densità. Questa acquisizione segna un passo significativo in avanti nella mission– fornire le fondamentadel settore in crescita dell’IA generativa attraverso soluzioni dal costo contenuto e altamente performanti che liberino il potenziale completo dell’IA. Spiega Jet Pluriclasse, Ceo: “Unire le forze conci offre un’opportunità incredibile di accelerare lo sviluppo e l’attuazione di soluzioni avanzate per i data center per IA generativa. Il nostro know-how combinato ci consentirà di fornire valore ineguagliato ai clienti nei settori IA e dell’elaborazione a elevate prestazioni (HPC)”.