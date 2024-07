Perché Berrettini è risorto definitivamente | l' obiettivo adesso è casa Sinner

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Matteoè tornato e, incrociando le dita, lo ha fatto in modo incontrovertibile e probabilmente definitivo: nella finale di Gstaad ha battuto il francese Quentin Halys in due set e in soli 59 minuti di gioco (6-3, 6-1 il massacro), quindi si è concesso un infantile salto di gioia in mezzo al campo. Quasi avesse messo a segno il rigore decisivo di una finale di calcio o infilato il tiro da tre in un finale thrilling di basket. A 28 anni, il tennista romano che sta uscendo lentamente (ma neppure troppo) dal tunnel nel quale si era infilato per una serie infinita di infortuni e contrattempi fisici, ha vinto il nono torneo Atp della carriera. Lo ha fatto nella cittadina svizzera che lo aveva visto conquistare questo 250 Atp nel 2018 allorché Matteo aveva 22 anni e si stava affacciando al grande tennis.