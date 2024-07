Mulè | Senza accordo con la Serie A governo pronto ad intervenire su Figc

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) “Sono molto soddisfatto delle premesse che sono state poste, perché quella che era stata salutata come una provocazione e le pressioni di ogni tipo che ho dovuto subire, hanno portato alla fine ad un risultato che rivoluziona il calcio con un emendamento che riconosce ciò che è riconosciuto in tutti gli ambiti civili. Parliamo del fatto che ad una componente, che ha un peso economico unico in quel settore, venga riconosciuta una rappresentanza”. Così il vicepresidente della Camera, Giorgio, primo firmatario dell’emendamento per dare più peso alla Lega diA rispetto alle altre componenti federali. “Quello che è successo ieri determina e denota il cambiamento: si è dovuto prendere atto del fatto che il riequilibrio all’interno del Consiglio Federale è atto dovuto.