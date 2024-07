MJF | la AEW senza di me è noiosa

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 23 luglio 2024) MJF è sicuramente uno dei wrestler più importanti e conosciuti della AEW, è considerato un pilastro della federazione e negli anni ha dato e continua a dare molto per quest’ultima, tuttavia secondo la sua opinione sarebbe ancora lui a trainare la compagnia e a evitare di renderla. Dopo essere tornato a Double or Nothing 2024 e avere riconquistato nell’ultima puntata di Dynamite il AEW International Championship sconfiggendo Will Ospray in un clamoroso match durato 59 minuti,The Salt of the Earth ha rilasciato un’intervista a Justin Barrasso di Sport Illustred, nella quale si è lodato e ha affermato di continuare a portare sulle proprie spalle la AEW, dicendo questo: “Ho tenuto la compagnia sulle mie spalle per 5 anni, la gente ha semplicemente bisogno di MJF. Questa compagnia ha bisogno di MJF e fortunatamente mi hanno.