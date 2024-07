La seconda guerra fredda - Panorama in edicola

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 23 luglio 2024) L'editoriale del direttore - Una «Cassa dei migranti» non ripopolerà l’Italia Va bene, non chiamiamola sostituzione etnica, perché altrimenti si finisce per essere accusati di razzismo. Togliamo l’aggettivo e lasciamo solo sostituzione: gli italiani, di cui è nota la decrescita demografica, devono essere sostituiti dagli africani, che invece di essere guardati come una minaccia vanno considerati come una risorsa. In sintesi, è il discorso che il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, ha rivolto ai presuli riuniti a Benevento per discutere delle «aree interne». Il mondo a blocchi La Cina punta a diventare la prima potenza mondiale a scapito degli Stati Uniti. E per questo ha costruito forti alleanze con la Russia, l’India e gli altri Paesi Brics.