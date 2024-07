Infermieri verso lo sciopero in autunno

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 23 luglio 2024) AGI - "La misura é colma ed é arrivato il momento di smascherare le contraddizioni di un governo che da un lato, per bocca del ministro Schillaci, ammette la gravità della questionestica, e dall'altro non va oltre vuote dichiarazioni". Con queste parole il segretario nazionale del Nursind, Andrea Bottega, annuncia lo stato di agitazione di tutto il personale del comparto, prefigurando "loin". La mancata attenzione riservata aglinel decreto liste d'attesa, licenziato dal Senato e ora all'esame della Camera, é stata solo "la goccia che ha fatto traboccare il vaso - spiega Bottega - Questo provvedimento, infatti, poteva essere l'occasione giusta per l'esecutivo Meloni di dimostrare attenzione alla categoria.